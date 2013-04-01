У москвичей появится новый праздник – "Папин день"

Фото: ИТАР-ТАСС

В сентябре москвичи, возможно, будут отмечать новый общегородской праздник – "Папин день". По замыслу организаторов, мероприятие будет проводиться в формате народного гуляния в основных парках Москвы и на других открытых площадках.

Сегодня, 1 апреля, депутаты обсудили возможность проведения этого праздника, сообщает пресс-служба Московской думы.

Инициаторы проекта убеждены, что "Папин день" будет способствовать популяризации семейных ценностей, а также позволит повысить роль отцов в воспитании детей.

"Помимо общечеловеческих, духовных ценностей, которые, безусловно, несет этот будущий праздник, нам важно наполнение. От того, каким мы его сделаем, зависит, станет ли эта дата любимой, традиционной для москвичей", – заявил председатель комиссии думы по делам общественных объединений и религиозных организаций Антон Палеев.

Он отметил, что подобный праздник отмечается практически во многих странах и пользуется популярностью у местных жителей.