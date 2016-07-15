Более тысячи детей-сирот посетят городской фестиваль варенья

Фото: m24.ru/Александр Авилов

На фестиваль "Московское варенье" были приглашены воспитанники детских домов Москвы, Подмосковья и Калужской области, сообщили представители орг-комитета события. Дети будут посещать спектакли и анимационные программы, для них так же организуют чаепития.

По словам организаторов, в этом году на фестиваль придет рекордное количество воспитанников детских домов. Каждую неделю праздник будет принимать порядка 400 детей-сирот.

Одна из самых ожидаемых новинок фестиваля – драйв-парк "Урбантино", в котором посетители смогут заняться спортом на свежем воздухе и посмотреть экстрим-шоу "Буратино". Парк расположился на Болотной площади. Премьера шоу намечена на 19 июля.

Фестиваль откроется в столице 15 июля. Он пройдет на 33 площадках, 22 из которых находятся в центре Москвы. В нем примут участие более 300 компаний и организаций, которые приехали на фестиваль из 15 стран и 35 регионов России. Всего в рамках "Московского варенья" посетителей ждут более 200 спортивных и 450 творческих мастер-классов, а так же свыше 150 концертов и выступлений.

Самые вкусные сюрпризы ждут гостей фестиваля на Кузнецком Мосту, в Камергерском переулке, на Пушкинской площади и на "Цветочной площади" рядом с Манежем.

Фестиваль проходит в Москве уже в третий раз в рамках цикла мероприятий "Московские сезоны". В этом году его объединили с фестивалем "Дары природы" из за схожести тематики.