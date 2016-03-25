Весной в столичных дворах посадят 2,4 тысячи деревьев

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Весной в московских дворах посадят 2,4 тысячи деревьев и почти 126 тысяч кустарников. Соответствующую конкурсную документацию разместил на портале госзакупок департамент Москвы по конкурентной политике.

Работы по высадке должны быть произведены в апреле-мае 2016 года. Кроме того, подрядчик должен осуществлять уход за посадками со дня завершения работ до 31 октября 2016 года. Под уходом подразумеваются прополка, рыхление, полив и удобрение. Кроме того, подрядная организация обязана восстановить за собственный счет дороги, площадки, ограждения, растительный покров, клумбы, деревья и кустарники, поврежденные в ходе проведения работ.

В документации названы также породы деревьев и кустарников, которые посадят во дворах. Это вяз, береза, ива, клен, липа, лиственница, рябина, тополь, сосна, ясень, боярышник, калина, можжевельник, сирень, смородина, жимолость, виноград, барбарис, хмель и другие.

Аукцион будет проведен 15 апреля.

Ранее m24.ru сообщало, что породы деревьев для озеленения своих дворов выбирали сами москвичи в "Активном гражданине". Голосование проводилось для жителей почти 1380 дворов Москвы.

Напомним, с 2014 года у жителей Москвы есть возможность принимать непосредственное участие в озеленении города, голосуя за свой двор и выбирая любимые породы растений на портале "Активный гражданин". Так, осенью прошлого года в 1340 московских дворах появилось более 106 тысяч деревьев и кустарников.