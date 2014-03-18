В Подмосковье за год высадят более 24 миллионов деревьев

Фото: ИТАР-ТАСС

Более 24 миллионов деревьев планируется посадить весной и осенью 2014 года в Московской области. Это вдвое превышает число саженцев прошлого года, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства региона.

"Весной будет засажено молодым лесом 4,5 тысячи гектаров, а это свыше 18 миллионов деревьев. На осень запланирована посадка на площади в 1,4 тысячи гектаров, соответственно будет посажено около 6 миллионов деревьев", - говорится в сообщении.

После природных пожаров 2010 года, которые уничтожили значительную часть лесов Подмосковья, в регионе произошло нашествие короеда-типографа. За несколько лет эти насекомые поразили 3 процента лесов области, которые теперь обречены на гибель. Единственными мерами для борьбы с вредителями власти считают санитарные вырубки пораженных лесов и высадку новых деревьев.

Напомним, что в 2013 году в регионе высадили свыше 10 миллионов саженцев, что почти вдвое превысило результаты 2012 года.