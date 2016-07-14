Форма поиска по сайту

14 июля 2016, 20:15

Экология

Смерч повалил 40 гектаров леса около Можайского водохранилища

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Смерч повалил 40 гектаров леса в районе Можайского водохранилища. В настоящее время лесникам удалось расчистить завалы из деревьев, сообщает "Интерфакс".

Поваленные деревья преграждали путь автомобилям на дорогах в Можайском районе. Сейчас движение транспорта полностью восстановлено.

Вечером в среду в Москве и Подмосковье прошла сильнейшая гроза с ливнем, крупным градом и штормовым ветром. За ночь на город выпало порядка 30 процентов месячной нормы осадков.

В Подмосковье во время грозы погиб один человек

Последний раз такой грозовой фронт с ураганным ветром был зафиксирован в городе почти 20 лет назад, в 1998 году.

Бороться с последствиями город начал сразу, как только гроза стихла. Всю ночь коммунальные службы распиливали поваленные деревья, расчищали стоки от веток и листьев, откачивали накопившуюся в низинах воду.

Схожим образом ликвидируют последствия стихии и в Подмосковье. Сильнее всего пострадало дорожное хозяйство: большое количество знаков на трассах повалено ветром.

деревья смерчи чп

Главное

