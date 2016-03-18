В столице запущен проект по повышению правовой грамотности

В Москве запустили проект по повышению правовой грамотности

В Москве запущен новый проект по повышению правовой грамотности "Закон на вашей стороне". Горожан приглашают на лекции, где опытные юристы подскажут, как сделать лучше и свою жизнь, и жизнь города в целом, передает телеканал "Москва 24".

Так, на занятиях будут рассказывать, какие права есть у разных категорий граждан, например, в сфере соцзащиты и куда обращаться, чтобы отстоять свои интересы.

"Мы решаем три главные задачи, – рассказал депутат Госдумы Анатолий Выборный. – С одной стороны, мы избавляем наши органы власти от необоснованных обращений, с другой мы предоставляем нашим муниципальным служащим разрешать те обращения, которые поступили. И самое главное – мы повышаем доверие со стороны москвичей к власти".

Первое занятие состоялось в пятницу. На нем речь, в частности, шла о социальной защите детей и стариков.

Стоит отметить, что москвичи нередко становятся жертвами недобросовестных юристов. Существует немало так называемых мертвых или недействующих статей Уголовного и Гражданского кодексов, о которых клиентам, готовым на все ради своей победы в споре, ничего неизвестно. Они, дескать, что-то слышали или услышали, а потому непременно решили воспользоваться таким правом.

В этом случае недобросовестный юрист, а проще говоря настоящий мошенник, не спорит с клиентом и не разочаровывает его туманной перспективой, а, напротив, говорит, что, мол, да, попробуем что-либо предпринять, может, что и получится. Юрист может предложить написать письма в Роспотребнадзор, в торгинспекцию и другие ведомства. На самом деле, никакой нагрузки такие письма не несут.