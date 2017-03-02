Европарламент проголосовал за лишение Марин Ле Пен парламентского иммунитета

Марин Ле Пен. Фото: Zuma/ТАСС/Panoramic

Европарламент в ходе мини-сессии проголосовал за лишение лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен парламентского иммунитета, сообщает РИА Новости.

Ранее Ле Пен опубликовала в своем Twitter-аккаунте фотографии зверств запрещенной в России группировки "Исламское государство", чем заинтересовалась французская прокуратура, а позже в Европарламент направили запрос о лишении ее иммунитета.

Отца Ле Пен Жана-Мари неоднократно лишали неприкосновенности за высказывания об иммигрантах и гитлеровской оккупации. С Марин иммунитет депутата был снят в июле 2014 года за высказывание о молящихся на улицах мусульманах, но позже обвинение в подстрекательстве к расовой ненависти было снято судом.