У трети профессиональных футболистов обнаружили психические расстройства

Фото: ТАСС/Валерий Матицын

Более трети профессиональных футболистов страдают от депрессии и ряда психологических проблем. Соответствующие выводы сделали Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro), сообщается на официальном сайте организации.

В исследовании FIFPro приняли участие 607 действующих и 219 бывших игроков. Выяснилось, что примерно 36 процентов участников опроса регулярно испытывают депрессию.

9 процентов действующих и 2 процента бывших футболистов любят "заложить за воротник", а 4 процента и 11 процентов соответственно – курят.

Стоит отметить, что история знает немало примеров того, как вполне успешные футболисты и даже звезды губили свою карьеру из-за выпивки и психологических травм. Наиболее показательны в этом плане истории Джорджа Беста и Пола Гаскойна. Англичанин считался одним из лучших действующих игроков планеты, но загубил карьеру регулярными возлияниями в барах.

А один из лучших футболистов всех времен Диего Марадона увлекался наркотиками. Если быть точнее – кокаином.

Впрочем, схожие проблемы испытывают и атлеты в других видах спорта. Так, Майк Тайсон признался, что частенько выходил на боксерские поединки находясь под воздействием кокаина.