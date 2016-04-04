Около 120 километров проводов в столице уберут под землю

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Около 120 километров подземной кабельной канализации создадут в столице по программе "Моя улица". Об этом mos.ru сообщили в департаменте капитального ремонта.

"Провода закладываются в специальные колодцы и соединяющие их трубы. В случае аварии не нужно разрывать всю улицу, как это происходило раньше. Можно будет открыть колодец и заменить поврежденный участок на новый", – пояснили в ведомстве.

Колодцы размещены на расстоянии порядка 50 метров друг от друга. В случае аварии в трубе между колодцами поврежденный провод обрезают из двух соседних колодцев и через один из них вытягивают на поверхность.

Напомним, неделю назад в столице стартовал новый этап благоустройства по программе "Моя улица". Сейчас началась реконструкция инженерных магистралей на Садовом кольце, которые не проходили капитально ремонт более 50 лет и находятся в ветхом состоянии.

Отметим, программа благоустройства "Моя улица" реализуется с учетом мнения москвичей. На первом ее этапе в проекте "Активный гражданин" жители столицы решили, какие элементы необходимо включать в обновление улиц различного типа.

Так, в стандарт благоустройства магистралей вошли навигация, приведение в порядок "народных троп", остановок общественного транспорта, установка дополнительной уличной мебели и озеленение территорий.