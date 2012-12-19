Билет на Кремлевскую елку обойдется москвичам в 6 тысяч рублей

"Утро": О расходах на новогодние представления Москвы для детей

Согласно проведенному опросу, москвичи не готовы потратить много денег на новогодние развлечения своих детей. Только 65 процентов мам и пап поведут своих чад на праздничные елки. Остальные решили ограничиться походом в гости.

Мы решили узнать расценки на самые популярные новогодние мероприятия Москвы. Оказывается, стоимость билета на представления в "Лужниках" для семьи их четырех составит от 1000 до 2200 рублей. Цена подарка для ребенка – 550 рублей.

Входной билет на елку в Храм Христа Спасителя – 1800 рублей. Сюда включена стоимость подарка. Елку в мэрии можно посетить за 2500 – 2800 рублей. Подарок включен. Если ребенка будет сопровождать один родитель, стоимость увеличится до 4000 рублей. Самым дорогим удовольствием станет посещение Кремлевской елки. За билет придется отдать от 3000 до 6000 рублей.