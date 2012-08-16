Столичные чиновники получат гранты за эффективную работу

ИТАР-ТАСС

Минрегион выделит один миллиард рублей для регионов, демонстрирующих высокую эффективность работы органов исполнительной власти. Гранты получат десять регионов, в том числе и Москва, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минрегиона России Олега Говоруна.

Каждому региону выделят от 70 до 160 миллионов рублей в зависимости от рейтинга эффективности органов исполнительной власти в городах, подчеркнул глава ведомства.

Гранты получат республики Татарстан и Чувашия, Санкт-Петербург, Пермский край, Москва, Тюменская, Омская, Тамбовская, Костромская и Астраханская области.

Говорун отметил, что благодаря системе оценки работы исполнительной власти во многих регионах существенно снизились неэффективные расходы. По итогам 2011 года доля неэффективных расходов по стране сократилась на 7%, добавил он.

Проект распоряжения правительства РФ о распределении дотаций согласован с министерством финансов.