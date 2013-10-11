Прожиточный минимум в Москве вырос до 10,8 тысяч рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

За три месяца прожиточный минимум в Москве вырос на тысячу рублей. Во втором квартале текущего года он составляет в среднем 10 874 рубля против 9 850 рублей в первом квартале, сообщает телеканал "Москва 24".

Прожиточный минимум трудоспособного москвича теперь составляет 12169 рублей (в первом было 11249 рублей), пенсионера – 8087 рублей (вместо 6918 рублей), ребенка – 9828 рублей (вместо 8559 рублей).

Эксперты объясняют повышение изменением методики расчета потребительской корзины и принятием поправок в московское законодательство.