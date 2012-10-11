На выплаты призерам Паралимпийских игр потратят почти 100 млн рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

На выплаты чемпионам или призерам Паралимпийских игр 2012 года и их тренерам из городского бюджета выделят более 98 миллионов рублей, сообщили в мэрии.

По словам источника в столичной администрации, одиннадцати чемпионам Игр будет выплачено по 4 миллиона рублей; шесть серебряных призеров получат по 2,5 миллиона рублей, а семи бронзовым призерам будет выплачено по 1,7 миллиона рублей.

Тренеры победителей и призеров получат 50% от той суммы, которую выплатят их подопечным, передает РИА Новости.

Всего московские спортсмены завоевали на XIV летних Паралимпийских играх в Лондоне 20 медалей в дзюдо, плавании, легкой атлетике, футболе и других видах спорта.

Напомним, в сентябре президент России Владимир Путин вручил государственные награды паралимпийцам, которые завоевали золотые медали. Церемония награждения состоялась в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.