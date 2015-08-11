Четверть россиян предпочитают хранить деньги в банках

Фото: ТАСС/Максим Шеметов

Каждый четвертый россиянин предпочитает хранить сбережения в банке. Такие данные получены в ходе социологического опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Почти половина опрошенных (48 процентов) считают самым надежным способом вложения денег – приобретение недвижимости. Остальные 27 процентов респондентов полагают, что надежнее всего хранить накопления дома. При этом 18 процентов из них отдают предпочтение рублю, а 9 – иностранной валюте.

"Экономика": Что ждет курс рубля

В целом выбор в пользу рубля делают более половины имеющих сбережения россиян (53 процента). При этом не делает накоплений 41 процент опрошенных (для сравнения, в конце прошлого года эта доля составляла 49 процентов). Среди иностранных валют несколько чаще предпочитают доллар (7 процентов), нежели евро (4 процента).

За ситуацией на валютном рынке с той или иной периодичностью наблюдает половина россиян – 52 процента (18 процентов – регулярно, 34 процентов – время от времени) – заметно меньше, чем в начале года (65 процентов в январе). Прежде всего интерес проявляют москвичи и петербуржцы (78 процентов), материально обеспеченные (65 процентов) и высокообразованные (63 процента).

В опросе приняли участие 1,6 тысячи человек из 130 населенных пунктов.

Ранее m24.ru сообщало, что за июнь текущего года объем банковских вкладов граждан России вырос на 500 миллиардов рублей.