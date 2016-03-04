В Москве на капремронт собрано более 93% взносов

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Собираемость денег на капремонт в Москве по итогам года составила 93,2 процента. Об этом сообщает пресс-служба управления по связям с общественностью фонда содействия реформированию ЖКХ.

В целом по стране этот показатель составил 76,31%, что на 10,94% выше аналогичных результатов за 2014 год.

Объем собранных средств собственников на цели финансирования работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах составил почти 97 миллиардов рублей из начисленных 127 миллиардов рублей.

Наиболее высокая собираемость средств собственников на проведение капитального ремонта в Костромской области (97,8%), Татарстане (96,9%), Ленинградской области (96,5%), Тульской области (93,5%), Москве (93,2%), Белгородской области (91,2%).

Низкий уровень собираемости средств на капремонт наблюдается в Ингушетии (1,8%), Кабардино-Балкарии (6,7%), Чукотке (6,8%), Северной Осетии (12,3%) и Тыве (14,6%).

Как получить дополнительные льготы по капремонту

Напомним, с 1 июля прошлого года москвичи вынуждены платить взнос за капитальный ремонт – 15 рублей за квадратный метр общей площади жилого (нежилого) помещения в многоквартирном доме.

Субсидия на уплату взносов предусмотрена для малообеспеченных москвичей, а также ряда граждан других категорий. В среднем за капремонт квартиры площадью 60 квадратных метров придется платить 900 рублей в месяц.

Накануне в Конституционном суде РФ завершилось слушание дела о законности взносов за капремонт. По мнению группы депутатов Госдумы, первоначальный капитальный ремонт домов с приватизированным жильем должно производить государство.

Установление этой нормы, как отмечают заявители, нарушает права собственников и нормы Конституции. Решение суд должен вынести на втором заседании, которое состоится через месяц.