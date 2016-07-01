С новых белорусских рублей исчезли нули

Фото: ТАСС/Виктор Драчев

Белоруссия провела деноминацию национальной валюты, сообщается на сайте Национального банка республики.

С 1 июля в обращение выпущены новые банкноты номиналом в 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 рублей и восемь номиналов монет – 1, 2, 5, 10, 20 и 50 копеек, а также 1 и 2 рубля.

В результате самой крупной в истории страны деноминации, с новых белорусских купюр исчезли сразу четыре нуля.

До 31 декабря текущего года старые и новые денежные знаки будут находится в параллельном обращении. Кроме того, с 1 января 2017 года по 31 декабря 2021 года банкноты образца 2000 года можно будет обменять на денежные знаки образца 2009 года без ограничения суммы.

Как сообщает "Российская газета", магазины в Белоруссии указывают стоимость товаров в старом и новом вариантах уже с апреля.

На новых денежных знаках изображены достопримечательности республики. Каждая банкнота посвящена одной из областей республики и Минску. Все изображенные на банкнотах объекты входят в список культурного наследия страны.

Белорусский лидер отметил, что деноминация не вызовет роста цен. "Роста цен в связи с деноминацией не будет. Это я вам гарантирую. Мы за это оторвем головы, если кто-то попробует воспользоваться этим техническим процессом", – сказал Александр Лукашенко.

По словам властей, подделать новые деньги трудно, так как купюры имеют шесть видимых и много невидимых степеней защиты.