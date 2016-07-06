Актер Сильвестр Сталлоне отмечает 70-летие

"Три розы и один сорняк". (Сталлоне с дочерьми).Фото: instagram.com/officialslystallone

Голливудская звезда, герой боевиков, Рэмбо всех времен и народов – Сильвестр Сталлоне – отмечает 70-летие.

Свою карьеру молодой актер начал с роли в эротическом фильме "Итальянский жеребец", но вовсе не она принесла ему успех. Слава пришла в 1976 году после выхода на экраны ленты "Рокки", где он был и сценаристом, и исполнителем главной роли. Критики тоже высоко оценили картину: она получила две номинации на "Оскар", "Золотой глобус" и BAFTA. У "Рокки" семь частей, последняя из которых вышла в 2015 году.

Следующий не менее громкий триумф – фильм "Рэмбо" (1982), тоже ставший визитной карточкой актера. Истории о ветеране вьетнамской войны завоевали сердца зрителей, а вот критики отнеслись к ним уже с большим сомнением, присудив за сценарий второго эпизода "Золотую малину". Тем не менее картина имела продолжение: четвертую часть Сталлоне снял в 2007 году.

Слай продолжает сниматься в кино, занимается продюсированием и ведет страницу в Facebook, куда любит выкладывать новости про свою семью. Так, незадолго до юбилея он выложил в Сеть забавное видео с дочерью Скарлетт (у актера всего 3 дочки), собравшее массу "лайков" поклонников.

Видео: facebook.com/SylvesterStallone