Российские налоговики проведут День открытых дверей

Фото: ИТАР-ТАСС

Налоговые инспекции Москвы в рамках всероссийской акции 14-15 марта и 11-12 апреля проведут День открытых дверей, сообщает в четверг портал правительства Москвы.

В эти дни посетители смогут не только оформить налоговые декларации, но и получить подробные консультации по теме.

На официальном сайте ФНС размещены формы налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц, разъяснен порядок их заполнения. Кроме того, на сайте установлена специальная программа, с помощью которой можно заполнить налоговые декларации и рассчитать их показатели.

В Дни открытых дверей налоговые инспекции России, в том числе столичные, будут работать в особом режиме: 14 марта - с 09.00 до 20.00; 15 марта - с 09.00 до 15.00; 11 апреля - с 09.00 до 20.00 и 12 апреля - с 09.00 до 15.00.