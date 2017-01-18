Новогодние елки и праздничную иллюминацию начали демонтировать в Москве

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Демонтировать новогодние елки и праздничную иллюминацию начали в столице, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Праздничное оформление обещают разобрать до 19 января.

Под демонтаж попадут объемные декоративные конструкции, световые фонтаны и другие объекты, рассказал Бирюков. Однако уберут не все элементы оформления города. Основные инсталляции, украшающие городские площади и улицы, оставят до второй половины февраля.

В Москве демонтируют и главную новогоднюю елку страны. Ее традиционно отдадут на переработку. В предыдущие годы из древесины делали сувениры и памятные подарки.