Войковский район избавят от вывесок с упоминанием Войкова

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Руководство торгового дома "Войковский" в одноименном районе столицы решило демонтировать с фасада здания все памятные таблички с упоминанием революционера Петра Войкова, сообщает "Интерфакс".

Таким образом, руководство ТЦ выполнило просьбу совета депутатов Войковского округа, которые призвали местных бизнесменов отказаться от использования имени Войкова в наименовании торговых точек.

Ранее столичные власти заявили о том, что рассматривается возможность переименования станции метро "Войковская".

Эти решения обусловлены тем, что Петр Войков являлся одним из организаторов расстрела царской семьи. По его указанию Николай II и члены его семьи были расстреляны. В архивах сохранился даже документ, подписанный Войковым, об отпуске со склада 11 пудов серной кислоты для растворения тел убитых членов династии Романовых.

Установка мемориальных досок - не такое уж редкое в масштабах Москвы явление. За год обычно устанавливается не менее 4-5 таких объектов.

Однако в исключительных случаях москвичи самостоятельно выражают свою волю и устанавливают мемориальные доски без согласования с органами власти или наоборот снимают установленные таблички.

Так, в конце прошлого года стартовала акция "Последний адрес", в рамках которой москвичи устанавливали мемориальные доски в память о репрессированных в 1937-1938 году людях. Таких табличек было установлено около десяти.

А в 2008 году жители одной из улиц столицы выразили протест против переименования Большой Коммунистической улицы в улицу Солженицына. Установленную табличку с новым названием улицы сорвали, вместо нее повесили старую.