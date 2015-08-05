В Солнцеве обнаружили незаконное летнее кафе

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В районе Солнцево работники госинспекции Москвы по контролю за недвижимостью обнаружили незаконное летнее кафе. Арендатору придется демонтировать его, сообщает пресс-служба инспекции.

Незаконное кафе функционировало на улице Богданова, владение 56Б. По этому адресу располагается ресторан "Солнечный Очаг". На прилегающей территории ООО "И.С.Т.О." разместило летнюю веранду без каких-либо согласований со столичными властями.

По данному факту возбуждено административное дело. Стоит отметить, что летние кафе на территории столицы размещаются на основании утвержденной властями схемы.

С начала летнего сезона инспекторы выявили 45 незаконных летних кафе. Нарушителям пришлось выплатить более миллиона рублей штрафов. 35 нарушений уже устранены, остальные находятся на контроле инспекции.

Напомним, власти разработали новые правила размещения летних кафе на территории города. Так, владельцам сезонных (летних) кафе запретили размещать общепиты в 5 метрах от подземных переходов и в 10 метрах от остановок общественного транспорта. Не допускается также размещать кафе на крышах жилых домов.

Кроме того, при обустройстве сезонных кафе не допускается использование шатров, дачной, садовой и интерьерной мебели. Также запрещено использование рекламы, не относящейся к деятельности сезонного летнего кафе.