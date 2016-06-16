Форма поиска по сайту

16 июня 2016, 16:55

Происшествия

Устроившему дебош в самолете москвичу грозит штраф или арест до 15 суток

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Москвича, устроившего пьяный дебош на борту вылетавшего в Тунис самолета, приговорили к административной ответственности, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД России.

После того, как дебошира вывели из самолета, его доставили в дежурную часть МВД России в аэропорту Шереметьево. Он привлечен к административной ответственности по статье "Появление в общественных местах в состоянии опьянения".

Инцидент произошел накануне на борту самолета, вылетавшего рейсом Москва – Тунис из столичного аэропорта Шереметьево. 37-летний пассажир рейса, находясь в нетрезвом состоянии, вел себя неадекватно и оскорблял членов экипажа. Командир воздушного судна принял решение снять его с рейса.

Отметим, что нарушителю грозит штраф в размере от пятисот до 1,5 тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.

