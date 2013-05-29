Подмосковные дачники объявили войну квадроциклистам

Дачники борются с квадроциклистами, натягивая лески между деревьев

Опасные ловушки для квадроциклистов появились в подмосковных лесах. Дачники натягивают между деревьев стальные тросы на уровне пояса. Таким способом жители Подмосковья пытаются бороться за тишину в лесопарках.

Ловушки для квадроциклистов появились в лесу несколько дней назад. Стальные тросы толщиной в палец натянуты между деревьями на довольно большой высоте.

Помимо тросов, жители строят на тропинках баррикады из бревен. Таким противозаконным способом жители борются за тишину в лесопарке. Жилые дома находятся в сотнях метров от зеленой зоны.

По словам местных жителей, квадроциклисты мешают им отдыхать.

В этой войне между жильцами близлежащих домов и квадроциклистами уже есть первые пострадавшие. Один из водителей налетел на натянутый между деревьев трос и получил травмы различной степени тяжести.