МЧС предупреждает жителей Подмосковья о подтоплении садовых участков

Фото: ИТАР-ТАСС

МЧС предупреждает жителей Подмосковья и тех, у кого есть дачи и дома в регионе, о высокой вероятности подтопления домов в поймах рек. Причиной половодья стали обильные дожди.

В МЧС по Подмосковью прогнозируют подтопление приусадебных участков и домов, расположенных около рек. "Вероятность довольно высокая", - отмечают в пресс-службе ведомства.

Ряд домов уже подтоплен. В настоящее время остаются подтопленными 41 дом и 137 приусадебных участков.

МЧС призывает москвичей и жителей Подмосковья воздержаться от выездов на дачные участки и следить за сообщениями ведомства о ситуации с подтоплениями.