Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 июня 2013, 09:01

Город

Москвичи снова смогут регистрироваться на дачах

Москвичи снова смогут регистрироваться в частных домах

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила документ, разрешающий москвичам регистрироваться в частных домах на своих садовых и дачных участках.

Вопрос о дачной прописке обсуждается уже несколько лет, запрет на такую регистрацию был признан неконституционным еще пять лет назад.

Принятие законопроекта позволит гражданам возводить на дачах индивидуальные жилые дома и регистрироваться в них по месту жительства.

Эксперты считают, что это уже не столько юридический, сколько социальный вопрос. Ведь очень многие пенсионеры готовы оставить жилье в городе своим детям и перебраться на дачу. Но выписаться из квартиры они не могут, потому что боятся потерять пенсии, льготы и социальную помощь.

дача загородные дома дачи регистрация

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика