Москвичи снова смогут регистрироваться на дачах

Москвичи снова смогут регистрироваться в частных домах

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила документ, разрешающий москвичам регистрироваться в частных домах на своих садовых и дачных участках.

Вопрос о дачной прописке обсуждается уже несколько лет, запрет на такую регистрацию был признан неконституционным еще пять лет назад.

Принятие законопроекта позволит гражданам возводить на дачах индивидуальные жилые дома и регистрироваться в них по месту жительства.

Эксперты считают, что это уже не столько юридический, сколько социальный вопрос. Ведь очень многие пенсионеры готовы оставить жилье в городе своим детям и перебраться на дачу. Но выписаться из квартиры они не могут, потому что боятся потерять пенсии, льготы и социальную помощь.