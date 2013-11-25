Фото: ИТАР-ТАСС

Москвичи стали чаще покупать недвижимость за рубежом. При этом популярностью пользуются Болгария, Турция и Черногория.

Как показывает практика, оформить документы зачастую непросто, процесс может затянуться на годы. Однако торопиться экспертизы настоятельно не советуют, предупреждая об аферах мошенников, сообщает телеканал "Москва 24".

Предприниматель Виктор Педан отмечает, что наши соотечественники, живущие за рубежом, часто обманывают доверчивых граждан, желающих купить землю.

"Они продают им сельскохозяйственную, индустриальную землю, пользуясь тем, что человек не знает языка и законодательства. Он привозит материал, начинает строить дом, а потом приезжает полиция и говорит: "А вы не имеете права тут строить", - поясняет Педан.