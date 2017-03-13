Место под соснами: семьи из Химок пытаются избавиться от участков в лесной глуши



Несколько многодетных семей в Химках пытаются избавиться от земельных участков, сообщает телеканал "Москва 24".

Положенные по закону сотки под строительство им выделила местная администрация, но вскоре оказалось, что все они находятся в глухом лесу, куда практически невозможно добраться. Предполагалось, что на выделенной территории появятся дорога, шлагбаумы, детская площадка и пожарный пруд, однако ничего, кроме елей и берез на этих земельных наделах не выросло.

В марте 2014 года, когда семьям выдали участки, главой Химок был Олег Шахов – тот самый чиновник, которого вскоре обвинили в хищении бюджетных средств и осудили на шесть лет условно.





[URLEXTERNAL=http://pravila.m24.ru//site/SeeInstruction/387]Как правильно платить земельный налог по кадастровой стоимости[/URLEXTERNAL]



Его преемник Владимир Слепцов, как рассказывают люди, рекомендовал пилить деревья и строить дачи, однако комитет лесного хозяйства Подмосковья посчитал иначе – земля федеральная, а значит не может находиться в чьей-либо частной собственности. Эту позицию комитет доказывает в суде и один за другим выигрывает иски и аннулирует договоры и свидетельства, оформленные семьями.

По словам начальника отдела правовой и претензионно-исковой работы Комитета лесного хозяйства Подмосковья Алины Помозовой, в соответствии с принятым в 2007 году лесным кодексом, все что было лесным фондом стало землями лесного фонда, в том числе сельские леса, которые были учтены в государственном лесном реестре. Однако эти сведения почему-то не были учтены администрацией при формировании и выделении участков.





[URLEXTERNAL=http://pravila.m24.ru//site/SeeInstruction/389]Как правильно получить кадастровый паспорт на земельный участок[/URLEXTERNAL]



Многие семьи сами готовы избавиться от проблемных участков, ведь за растущие в 140 километрах от дома сосны и елки нужно платить земельный налог – 9 тысяч рублей ежегодно. Вместе с тем, только освободившись от этих участков, можно вновь встать в очередь на получение других.

Сотрудник отдела по распоряжению земельными участками управления земельных отношений администрации городского округа Химки Вера Семенова рассказала, что при вступлении в законную силу решения суда об истребовании земельных участков и наличии погашенной записи регистрации о соответственно реализованном праве многодетными семьями, их восстановят в очереди на получение новых участков.

Ну а пока семьи продолжают вести переписки с чиновниками, направлять запросы в федеральные ведомства и совершать визиты в офис комитета лесного хозяйства, им остается лишь надеяться, что вскоре это путешествие по бурелому для них прекратится, и они вновь встанут в очередь за дачными наделами, причитающимися им по закону.