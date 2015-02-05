Более 20 тысяч дачников получили "прописку" в Новой Москве

Фото: ТАСС/ Владимир Смирнов

Более 20 тысяч жителей садовых некоммерческих товариществ (СНТ) Новой Москвы получили "прописку" в частных домах. Об этом М24.ru рассказал глава департамента развития новых территорий Владимир Жидкин. По его словам, оформление регистрации проводится в индивидуальном порядке, для этого жители обращаются в префектуры с просьбой перевести свой участок из категории земель сельхозназначения в категорию индивидуального жилого строительства (ИЖС). Жидкин отметил, что в год таким образом оформляют прописку порядка 10 тысяч жителей. Всего, с момента расширения Москвы в 2012 году, число официально зарегистрированных жителей присоединенных территорий увеличилось на 46 тысяч человек.

“Жители обращаются в префектуры с просьбой об изменении вида разрешенного использования назначения земельного участка, а также просьбой о прописке, - рассказал Владимир Жидкин. - Этот процесс идет. При передаче этой территории Москве в 2012 году на ней проживало постоянно 238 тысяч человек, а сегодня число постоянно проживающего населения увеличилось до 284 тысяч. Половина тех, кто получил регистрацию в новой Москве, купила здесь жилье и оформила регистрацию, а вторая половина как раз сделала прописку, проживая в ЖСК и СНТ”.

Жидкин добавил, что ежегодно таким образом на территории новой Москвы оформляет регистрацию порядка 10 тысяч человек в год. “Каждый участок меняет категорию самостоятельно, массовых переводов территорий не будет”, - добавил глава департамента.

Как пояснил официальный представитель ведомства Андрей Барковский, если участок получает статус ИЖС и строение на нем оформлено как жилое, то его владелец может официально зарегистрироваться в этом доме. "По закону гражданин России может иметь прописку только в одном месте, поэтому от иного места регистрации ему придется отказаться”, - подчеркнул Барковский.

Префект Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) Москвы Дмитрий Набокин пояснил M24.ru, что перевод земли в ИЖС регистрирует департамент городского имущества. “Есть официальная процедура, которая позволяет изменить вид разрешения использования земли, - отметил префект. - Для этого собственник должен сначала обратиться в Москомархитектуру с просьбой выдать ему план земельного участка с желаемым видом использования. Этот документ в дальнейшем станет основанием, чтобы департамент горимущества изменил назначение. Процедура достаточно длительная, на нее уходит минимум два месяца, но все зависит от сложности вопроса”.

Процедура изменения статуса земель определена федеральным законом от 21 декабря 2004 года "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую". В документе говорится, что на начальном этапе нужно обратиться в исполнительный госорган региона или местного самоуправления с ходатайством, в котором должны быть указаны: кадастровый номер земельного участка

обоснование перевода земельного участка из состава земель одной категории в другую

право на владение землей

К ходатайству должны быть приложены: кадастровый паспорт участка

копия паспорта собственника земли

выписка из Единого государственного реестра прав

согласие собственников на изменение категории земель

Это заявление рассмотрят в течение 30 дней. Если участок находится на территории населенного пункта, как в Новой Москве, то проблем с переводом земли быть не должно. Отказать могут, если что-то не в порядке с документами или если ходатайство было подано не собственником земли.

Процедура изменения статуса земель определена федеральным законом от 21 декабря 2004 года "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую". В документе говорится, что на начальном этапе нужно обратиться в исполнительный госорган региона или местного самоуправления с ходатайством, в котором должны быть указаны:К ходатайству должны быть приложены:Это заявление рассмотрят в течение 30 дней. Если участок находится на территории населенного пункта, как в Новой Москве, то проблем с переводом земли быть не должно. Отказать могут, если что-то не в порядке с документами или если ходатайство было подано не собственником земли.



Председатель профсоюза садоводов России Людмила Голосова пояснила, что от статуса ИЖС выиграют в первую очередь те, кому критически нужна московская прописка. “Те же, кто имеет свою квартиру, переводить свой дачный участок в ИЖС не выгодно, так как налог на землю будет выше, чем на дачу, стоящую на участке для сельхозназначения”.

Как пояснил муниципальный депутат глава компании “Земельных дел контора” Илья Свиридов, земельный налог единый, его стоимость - 1.5% от кадастровой стоимости участка. “Когда меняется категория земли, кадастровая стоимость участка пересчитывается. При этом стоимость земли в Новой Москве может измениться с 1 тысячи долларов до нескольких десятков тысяч долларов за сотку. Налог тоже увеличится”.

Кроме того, по словам Свиридова, если на даче в новой Москве оформить прописку, эта недвижимость будет уже считаться жильем, а не дачей. Если это не единственное жилье, налог на основную квартиру может вырасти на 20-40%.

Между тем не у всех желающих жителей садовых товариществ получается оформить прописку в Новой Москве из-за проблем с межеванием участков. "В нашем товариществе есть проблема с "наложением" одних участков на другие, - рассказала председатель СНТ "Тимирязевец" (относится к деревне Плесково) Валентина Ананьева. - Когда специалисты начали определять границы участков, выяснилось, что все перепуталось, и дом владельца одного участка стоит, к примеру, на другом участке. Из-за этого нам не могут выдать документы".

По словам председателя СНТ, жители дач боятся, что в будущем через их поселки может быть решено построить, например, дорогу, потому что территория Новой Москвы развивается. “В случае, если у нас будет прописка, снос дачи власти города должны будут возместить и выделить другое жилье. Также на дачах хотят прописаться те, у кого нет другого жилья в Москве, то есть люди, которые приехали в столицу из других регионов”, - добавила Ананьева.

Председатель СНТ “Плесково-ТСХА” Нина Федорова также рассказала, что в их товариществе еще ни никому не удалось оформить прописку на своей даче. Процедура долгая и не всем хватает сил ее пройти, объяснила она. “Мы надеемся, что власти Москвы разрешат переводить в ИЖС целиком товарищества, - отметила Федорова. - В этом случае нам нужно будет платить только за коммунальные услуги, но не придется собирать дополнительно деньги на ремонт дорог, вывоз мусора, уличное освещение. Также нам должны будут подвести газ, потому что сейчас это можно делать только в частном порядке, услуга обходится минимум в 400 тысяч рублей”.

Развитие садовых товариществ в Новой Москве Столичные власти Столичные власти разрабатывают программу реорганизации садоводческих товариществ, расположенных в Новой Москве. Земли 80% садовых некоммерческих товариществ (СНТ) планируется перевести в ИЖС, чтобы люди могли строить там дома для постоянного проживания. Программа по благоустройству СНТ рассчитана до 2018 года. На строительство дорог, ЛЭП к дачным поселкам, мелиорацию и другие работы из бюджета столицы выделено более 2,7 млрд рублей. Однако программа касается только тех СНТ, которые были организованы Москвой. Дачные поселки, созданные Подмосковьем, различными ведомствами или организациями, в нее не входят. Причем ни о ликвидации, ни о реорганизации СНТ речь не идет. Программа необходима для того, чтобы загородные дачи на присоединенных территориях стали больше похожи на городские таунхаусы. Отметим, что в Новой Москве насчитывается более 700 садоводческих товариществ.



Между тем риелтор Даниил Пятецкий отметил, что при острой необходиомости прописаться в дачном доме можно и без изменения статуса земли. Это позволяет сделать постановление Конституционного суда (КС) РФ. В 2008 году КС разрешил регистрацию по месту жительства в пригодном для постоянного проживания жилом строении, расположенном на садовом земельном участке, который относится к землям населенных пунктов и землям сельскохозяйственного назначения. Отметим, что мигранты не могут оформлять прописку на дачных участках, так как это право доступно только россиянам.

Анастасия Мальцева