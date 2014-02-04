Власти займутся реорганизацией садовых товариществ в Новой Москве

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные власти рассматривают возможность выкупа участков в садовых некоммерческих товариществах (СНТ) на территории новой Москвы для их системной реорганизации.

"Мы должны находить варианты систематизации: часть уходит в современные коттеджные поселки, а какую-то часть, может быть, инвестор выкупит и разместит там какие-то объекты", - сообщил глава городского департамента новых территорий Владимир Жидкин.

По его словам, для этих целей необходимо создать программу софинансирования, чтобы застройка СНТ стала отвечать всем современным требованиям. Причем реорганизация должна проходить с согласия участников. "По закону изымать мы не имеем права, мы можем только предлагать, а вот что им предлагать, мы прорабатываем. Скорее всего, это будет выкуп", - цитирует Жидкина ИТАР-ТАСС.

Сотрудники департамента проинспектировали все товарищества на присоединенных территориях и по поручению заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина. До конца марта будет детально изучена возможность оснащения СНТ инфраструктурой.