Выездная регистрация: как оформить свадьбу летом

Фото: obradoval.ru

Выездные регистрации браков пользуются у москвичей все большей популярностью. В столице есть около десяти альтернативных мест, где можно зарегистрировать отношения. Это музеи, усадьбы и стадион "Лужники".

Однако журнал регистрации из ЗАГСа разрешают выносить не всегда. Поэтому за некоторое время до выездной церемонии может понадобиться зайти в ЗАГС и без особой торжественности расписаться. Зато потом вас ждет церемония мечты.

В солнечные летние дни немного радости сидеть в четырех стенах. Оставьте у гостей незабываемые впечатления – устройте торжество на открытом воздухе. Вот несколько основных вариантов:

открытое место - парк, лес, ботанический сад

коттедж, клуб или загородный дом, а также парковая зона

историческое место (особняк с парком, дворцовый ансамбль)

цветы

Важно не только выбрать место, но и правильно его оформить места. И здесь на помощь приходят

По мнению специалистов флористического салона "Обрадовал.ру", на природе оформление цветами гораздо уместнее, чем лентами и драпировками.

Фото: obradoval.ru

Одним из символов церемонии может стать увитая цветами арка. Такая конструкция еще в древней Элладе символизировала небосвод, на котором заключались браки. Дорожку к арке рекомендуют усыпать цветочными лепестками.

Фото: obradoval.ru

Что касается букета для невесты, то здесь разрешается проявить фантазию. Например, выбрать оригинальный букет с суккулентами.

Также стоит уделить внимание фотозоне, указателям, украшению столов, шатрам с угощениями и прохладительными напитками и освещению. Нужны яркие идеи – такие, чтобы хотелось немедленно заинстаграммить.

Доверить организацию такой выездной церемонии эксперты советуют свадебным агентам.

Благодарим за помощь в подготовке материала

флористический салон "Обрадовал.ру".