Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

21 июля 2014, 09:15

Выездная регистрация: как оформить свадьбу летом

цветы свадьбы церемонии регистрация браков

Фото: obradoval.ru

Выездные регистрации браков пользуются у москвичей все большей популярностью. В столице есть около десяти альтернативных мест, где можно зарегистрировать отношения. Это музеи, усадьбы и стадион "Лужники".

Однако журнал регистрации из ЗАГСа разрешают выносить не всегда. Поэтому за некоторое время до выездной церемонии может понадобиться зайти в ЗАГС и без особой торжественности расписаться. Зато потом вас ждет церемония мечты.

В солнечные летние дни немного радости сидеть в четырех стенах. Оставьте у гостей незабываемые впечатления – устройте торжество на открытом воздухе. Вот несколько основных вариантов:

  • открытое место - парк, лес, ботанический сад
  • коттедж, клуб или загородный дом, а также парковая зона
  • историческое место (особняк с парком, дворцовый ансамбль)

    • Важно не только выбрать место, но и правильно его оформить места. И здесь на помощь приходят цветы.

    По мнению специалистов флористического салона "Обрадовал.ру", на природе оформление цветами гораздо уместнее, чем лентами и драпировками.

    Фото: obradoval.ru

    Одним из символов церемонии может стать увитая цветами арка. Такая конструкция еще в древней Элладе символизировала небосвод, на котором заключались браки. Дорожку к арке рекомендуют усыпать цветочными лепестками.

    Фото: obradoval.ru

    Что касается букета для невесты, то здесь разрешается проявить фантазию. Например, выбрать оригинальный букет с суккулентами.

    Также стоит уделить внимание фотозоне, указателям, украшению столов, шатрам с угощениями и прохладительными напитками и освещению. Нужны яркие идеи – такие, чтобы хотелось немедленно заинстаграммить.

    Доверить организацию такой выездной церемонии эксперты советуют свадебным агентам.

    Благодарим за помощь в подготовке материала
    флористический салон "Обрадовал.ру".

    © 2012 – 2020

    Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

    Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

    СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

    Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

    Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

    Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

    Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

    Партнёр Рамблера
    • Рейтинг@Mail.ru

    закрыть
    Обратная связь
    Форма обратной связи
    Прикрепить файл

    Отправить

    Яндекс.Метрика

    Следите за новостями:

    Больше не показывать