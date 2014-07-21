Выездная регистрация: как оформить свадьбу летом

Фото: obradoval.ru
Выездные регистрации браков пользуются у москвичей все большей популярностью. В столице есть около десяти альтернативных мест, где можно зарегистрировать отношения. Это музеи, усадьбы и стадион "Лужники".
Однако журнал регистрации из ЗАГСа разрешают выносить не всегда. Поэтому за некоторое время до выездной церемонии может понадобиться зайти в ЗАГС и без особой торжественности расписаться. Зато потом вас ждет церемония мечты.
В солнечные летние дни немного радости сидеть в четырех стенах. Оставьте у гостей незабываемые впечатления – устройте торжество на открытом воздухе. Вот несколько основных вариантов:
Важно не только выбрать место, но и правильно его оформить места. И здесь на помощь приходят цветы.
По мнению специалистов флористического салона "Обрадовал.ру", на природе оформление цветами гораздо уместнее, чем лентами и драпировками.
Фото: obradoval.ru
Одним из символов церемонии может стать увитая цветами арка. Такая конструкция еще в древней Элладе символизировала небосвод, на котором заключались браки. Дорожку к арке рекомендуют усыпать цветочными лепестками.
Фото: obradoval.ru
Что касается букета для невесты, то здесь разрешается проявить фантазию. Например, выбрать оригинальный букет с суккулентами.
Также стоит уделить внимание фотозоне, указателям, украшению столов, шатрам с угощениями и прохладительными напитками и освещению. Нужны яркие идеи – такие, чтобы хотелось немедленно заинстаграммить.
Доверить организацию такой выездной церемонии эксперты советуют свадебным агентам.
Благодарим за помощь в подготовке материала
флористический салон "Обрадовал.ру".