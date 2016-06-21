Лилия слегка волосистая распустилась в Аптекарском огороде

Фото: пресс-служба Аптекарского огорода

Лилия слегка волосистая (Lilium martagon var. pilosiusculum), или Царские кудри, расцвела в Аптекарском огороде, сообщает пресс-служба сада.

Ароматное многолетнее луковичное растение можно увидеть в Теневом саду. Благодаря своему названию лилия слегка волосистая вызывает повышенный интерес у посетителей сада, которые активно фотографируют табличку круглый год.

Еще одно название цветка – Лилия Стамбула – может ввести в заблуждение. Родина этой лилии – не Турция, а Россия, Казахстан, Китай и Монголия.

Фото: пресс-служба Аптекарского огорода

Лилия слегка волосистая является редким видом флоры Урала, занесена в региональную сводку Сибири, сводку редких растений по Центральной Сибири, в Красную книгу Республики Марий Эл, Красную книгу Украины и рекомендована к включению в Красную книгу Казахстана.



Лилия слегка волосистая вырастает в высоту до двух метров и примечательна поникшими цветками розово-пурпурного оттенка с темными точками. На одном растении образуется до 50 цветков.



Растение крайне токсично для кошек – даже случайно слизанная пыльца может привести к смерти животного.

Для человека растение безопасно – лилию слегка волосистую используют в кулинарии в сыром, вареном, жареном, сушеном виде и в качестве приправы. В Сибири луковицы едят сырыми, испеченными в золе или сваренными с молоком и коровьим маслом. Мука из сушеных луковиц в Якутии используется для приготовления молочной каши, а в Киргизии их кладут в овечий сыр.

Издавна лилия слегка волосистая применяется как лекарственное растение в народных медицинах Китая, Тибета, Монголии, Бурятии, Якутии, Сибири и Дальнего Востока. Сок луковиц используют как ранозаживляющее средство, а настой – при зубной боли.

До 24 июня в "Аптекарском огороде" открыта выставка "Месяц пионов и ирисов". Здесь можно увидеть 300 сортов пионов из Подмосковья и Голландии, 200 сортов ирисов из Подмосковья, консультации, конкурсы и периодические раздачи цветов под конец дня. Перед закрытием выставки некоторое количество пионов подарят гостям сада.



На открытой территории сада цветут розы, шиповник, розовое Дымное дерево, герань, садовый жасмин, маргаритки, липы, гортензии и другие растения.



26 июня с 12:30 до 17:00 в "Аптекарском огороде" пройдет арт-пикник с мастер-классом по акварели и пленэрным занятием для всех желающих.