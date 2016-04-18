Первые в Москве рододендроны расцвели в "Аптекарском огороде"

Фото: пресс-служба "Аптекарского огорода"

На XVI Весеннем фестивале цветов в "Аптекарском огороде" Ботанического сада МГУ расцвели первые в Москве рододендроны, сообщает пресс-служба сада.

Речь идет о рододендроне даурском, более известном в народе как "багульник сибирский". Гости сада могут увидеть кустарник с эффектными розовыми цветками на Вересковой горке.

Свое название рододендрон даурский получил от Даури – так называли часть Забайкалья, населявшуюся даурами.

В дикой природе он растет в Азии к востоку от Алтайских гор. Отличается высокой зимостойкостью, любовью к свету и может применяться при лечении ревматизма и сердечно-сосудистых заболеваний.

В пресс-службе сада отметили, что осенью прошлого года рододендрон даурский в "Аптекарском огороде" повел себя аномально – расцвел в середине ноября из-за теплой погоды.

В этом году Весенний фестиваль цветов пройдет с 16 апреля по 29 мая.



Отметим, в саду уже зацвела волчья ягода, кизил, лещина, гусиные луки, множество красных тюльпанов Кауфмана, ирисы, анемоны, мать-и-мачеха, весенники, морозники и другие первоцветы. У экзотических магнолий и древовидных пионов набухли почки, а крокусы и подснежники продолжают доцветать.

Кроме того, недавно в "Аптекарском огороде" заработал первый столичный фонтан в канале, скоро в водоеме появятся японские карпы кои и красноухие черепахи, а число пар красных уток-огарей увеличилось до трех.