На фестивале цветов в парке Горького разобьют 25 садов

С 16 по 23 июня в парке Горького пройдет II Московский фестиваль садов и цветов (Moscow Flower Show), на котором построят около 25 садов. Среди них будет "Лабиринт мечты", "Игра с цветом и светом", "Охота на бабочек", " Московский ноктюрн" и "Сад для наблюдения за небесными телами".
В этом году на фестиваль приедут знаменитые мировые дизайнеры. Так, Великобританию будут представлять лауреат престижного мирового фестиваля-шоу Chelsea Flower Show Крис Бердшоу и молодой дизайнер Каспиан Робертсон.
Робертсон построит съедобный сад, который объединит кулинарию с ландшафтным проектом. А Бердшоу представит гостям мероприятия оригинальный лечебный сад. Он предназначен для детей с ограниченными возможностями и впоследствии переедет в Научно-практический центр детской неврологии (Детская психоневрологическая больница №18).
Для "Поэтического сада" музея Пушкина и сада британского дизайнера Криса Бэрдшоу подготовлено почти 200 деревьев: липы, дубы, туи, гортензии, спиреи, физокарпус, черемуха и другие.
Специально для Дня розы из Франции доставят 300 селекционных роз, которые переедут на территорию детской Морозовской больницы.
Дети будут рады настоящей деревне Смурфиков (персонажей одноименного мультсериала) с прудом, уникальными растениями и домиком-грибом. А 22 июня в третий раз пройдет празднование Дня Смурфов.
На фестивале будет работать студия садового мастерства, мастер-классы по изготовлению свадебных букетов, икебан, картин из цветов, а также состоится дегустация ароматных экстрактов. К тому же в рамках мероприятия устроят фотовыставку и выставку картин.
