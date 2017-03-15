Арктическую малину и васильки начнут высаживать в парке "Зарядье" в мае

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Весенняя высадка цветов, ягод и многолетних трав начнется в "Зарядье" в мае. Всего в парке будут высажены более 120 видов многолетних растений, среди которых майский ландыш, "кошачья лапка" и сибирские ирисы, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Все растения подобраны с учетом естественных условий четырех природно-ландшафтных зон парка – северный ландшафт, лес, заливные луга и степь.

В зоне северного ландшафта появятся три вида осоки и арктическая малина – княженика. Там же посадят цветы дернистой камнеломки, дриады восьмилепестной и ясколки альпийской, которую называют самым северным цветком в мире.

В "Лесу" планируется посадить майские ландыши, а также душистые фиалки, лесную герань и голубые первоцветы под названием "пролеска сибирская". В хвойной части леса будут расти дикие цветы: "кошачья лапка", персиколистный колокольчик и весенние примулы. В прибрежной части леса высадят сибирские ирисы, а в самих водоемах парка появятся водные многолетние растения: белоснежные кувшинки, желтые кубышки, болотный аир, осока и рогоз.

В зоне "Заливные луга" будут расти различные травы и дикие злаки, среди которых луговые овсяница и лисохвост, молиния голубая и вейник остроцветковый.

В природной зоне "Степь" планируется высадить лен, русские васильки, дубравный шалфей, тонколистный пион и тюльпан Биберштейна.

Породы крупных лиственных деревьев и кустарников начнут высаживать в "Зарядье" уже в апреле. К ранее высаженным 250 соснам, елям и березам добавится еще 400 деревьев, среди которых дубы, липы, рябины, яблони, остролистные и серебристые клены и черемуха.

Создание основного зеленого массива парка планируется завершить к августу этого года.