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08 января 2015, 17:05

К посольству Франции в Москве второй день несут цветы и свечи

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Москвичи несут цветы к зданию посольства Франции

Жители столицы второй день несут цветы и свечи к зданию посольства Франции в центре Москвы. Таким образом горожане хотят почтить память погибших накануне в нападении на здание редакции еженедельного журнала Charlie Hebdo в Париже, сообщает телеканал "Москва 24".

Многие зажигают свечи и лампадки. У посольства лежат букеты роз и гвоздик. Люди оставляют у посольства записки со словами поддержки как на русском, так и на французском языках. На самом здании дипмиссии сейчас приспущены государственные флаги.

Сегодня стало известно, что новый номер сатирического еженедельника Charlie Hebdo, который будет опубликован в среду, неделю спустя после нападения на штаб-квартиру издания, выйдет тиражом в миллион экземпляров против обычных 60 тысяч. Номер будет состоять из восьми страниц, что вдвое меньше его обычного размера.

Четверг, 8 января, объявлен днем национального траура во Франции. Флаги в стране будут приспущены на протяжении трех дней.

Подозреваемые в стрельбе в Charlie Hebdo найдены на севере Франции

Напомним, утром 7 января в здание редакции журнала Charlie Hebdo ворвались неизвестные и открыли стрельбу по людям. В результате погибли 12 человек, еще 11 получили ранения разной степени тяжести. Устроившие бойню преступники объявлены в розыск.

Один из подозреваемых в атаке на редакцию Charlie Hebdo уже сдался полиции. Это 18-летний Хамид Мурад. Молодой человек пришел к стражам порядка после того, как увидел свое имя в социальных сетях, но при этом уже заявил, что у него есть алиби.

Двое других подозреваемых - братья Шериф и Саид Куаши - сейчас скрываются. Известно, что минувшим летом они вернулись из Сирии, где, по всей видимости, проходили подготовку в лагере боевиков. Их фотографии уже распространила французская полиция с просьбой помочь следствию.

В тоже время, Франция остается в центре мировых новостей еще и по другим причинам. Сразу несколько мечетей в стране подверглись нападению. Утром взрыв прогремел в ресторане неподалеку от мечети в городе Вильфранш-сюр-Сон на востоке страны. Еще два нападения произошли в городах Ле-Ман и Пор-ла-Нувель. Пострадавших нет.

Утром в Париже снова раздавались выстрелы

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