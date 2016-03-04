Ландыши, незабудки и белая слива расцвели в "Аптекарском огороде"

Фото: пресс-служба "Аптекарского огорода"

Ландыши, незабудки и белая слива расцвели сегодня на выставке "Репетиция весны" в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород", сообщает пресс-служба организации. Полюбоваться цветами можно вплоть до 13 марта.

Еще здесь можно увидеть более 7 тысяч тюльпанов, нарциссов, крокусов, гиацинтов, лилий, луков, цитрусовых, подснежников, сиреней и других представителей флоры. А 5 марта распустятся ирисы.

На длинные праздничные выходные "Аптекарский огород" подготовил образовательно-развлекательную программу. С 5 по 8 марта с 11:00 до 18:00 здесь пройдут мастер-классы по созданию открыток из тюльпанов, примул, пролесок и других первоцветов. На мастер-классы ждут и детей, и взрослых.

"Репетиция весны" в "Аптекарском огороде"

В праздники специалисты "Аптекарского огорода" проведут для посетителей бесплатные консультации по суккулентному фитодизайну, а также обзорные экскурсии по саду.