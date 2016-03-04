Цветы с ароматом гниющего мяса распустятся в "Аптекарском огороде"

Фото: пресс-служба "Аптекарского огорода"

Цветы "Языки дьявола", или Аморфофаллусы коньяк (Amorphophallus konjac) из Восточной Азии расцветут на открытой территории Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" к праздничным выходным, сообщает пресс-служба организации. Увидеть их можно будет на фестивале орхидей, хищных растений и суккулентов "Тропическая зима" в Пальмовой оранжерее.

"Родовое название растения – Аморфофаллус – связано с необычной формой его почти метрового соцветия, а вот видовое название – коньяк – не имеет никакого отношения к алкогольному напитку. В природе "Язык дьявола" встречается в восточной части тропической Азии, в том числе на южных островах Японии, откуда и происходит видовое название (японское "конниаку" – местное название этого растения)", – рассказывает куратор тропических растений Аптекарского огорода Виталий Аленкин.

Фото: пресс-служба "Аптекарского огорода"

Свое второе имя эти цветы получили из-за необычного аромата – они пахнут гнилым мясом и разлагающейся плотью. Дьявольский запах – приманка для мух, которые являются естественными опылителями. Цветок маскируется под гниющую падаль и внешне – покрывало вокруг соцветия окрашено в мрачный бордово-коричневый цвет с неприятным жирным блеском и покрыто капельками желтоватой маслянистой жидкости. Мухи слетаются к "Языкам дьявола" стаями.

С мухами цветок поступает очень коварно – одурманенные ароматом гнили насекомые спешат отложить на него яйца. Но мушиному потомству появиться не суждено – для развития опарышей у "Языка дьявола" нет нужной среды.

Нравится дьявольский цветок не только мухам, но и людям – но не ароматом, а лечебными и питательными свойствами. В Японии его применяют в лечебном питании на протяжении 1500 лет. Сейчас его выращивают ради крахмалистых клубней, из которых получают муку и желе. В веганской кухне это желе применяется в качестве растительной замены желатина. Растение богато клетчаткой и почти не содержит калорий.

Последний раз "Язык дьявола" цвел в "Аптекарском огороде" в феврале прошлого года. А в середине декабря здесь распустилось другое тропическое растение с похожим трупным запахом – Дракункулюс обыкновенный, или Лилия вуду. Аморфофаллус и Дракункулюс — дальние родственники, представители одного семейства Ароидные.

Детальную информацию о загадочных цветах можно получить на экскурсиях "Три века истории: живые свидетели" 4, 6, 8, 10 и 11 марта. Цветение продлится приблизительно до середины следующей недели.