Орхидея-вампир зацвела в "Аптекарском огороде"

Фото: Ботанический сад МГУ "Аптекарский огород"

Орхидея-вампир – редкий цветок из Эквадора расцвела в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". Посетители могут увидеть растение в витрине с ценными орхидеями в Пальмовой оранжерее, сообщает пресс-служба "Аптекарского огорода".

Орхидея-вампир произрастает в лесах на склонах вулкана Пичинча в Эквадоре на высоте 1800-2200 метров. На одном соцветии образуется до шести эффектных цветков, которые распускаются один за другим на протяжении всего периода цветения. Оттеночная гамма сочетает черно-пурпурный, зеленый и белый.

Растение представляет большую коллекционную ценность и востребовано среди охотников за орхидеями со всего света.



В тропиках сада продолжает цвести и другая редкая орхидея – Эридес розовая, или "Хвост кота".