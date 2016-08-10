Сбежавшего от москвича удава нашли под крышей жилого дома

Фото: Risa Krisadhi/Pacific Press/BI

Шестиметрового удава-альбиноса, сбежавшего от администратора цирка-шапито 9 августа, нашли под крышей двухэтажного дома в поселке Толстопальцево на западе Москвы, сообщает Агентство "Москва".

Змея сбежала из картонной коробки. Ход там прогрызли крысы, которые должны были стать обедом хищника.

По словам хозяина удава, змея принадлежит именно ему, а не цирку. И чтобы избежать подобных инцидентов ему придется отвезти ее в Воронеж – там у него дом, где за рептилией будет надлежащий уход.

У москвича сбежал удав

9 августа спасатели поймали в здании детсада в подмосковной Ивантеевке редкую неядовитую экзотическую рептилию – молочную змею.

Змею, которая, вероятно, уползла из частного террариума, обнаружили в постели женщины-сторожа детского сада. Прибывшие на место сотрудники поисково-спасательного отряда изловили рептилию и передали ее специалистам.

Места обитания молочной змеи достаточно обширны: Канада, полуостров Флорида, Мексика, Эквадор, Венесуэла и другие страны Нового Света.