Контракт с новым директором цирка на Вернадского заключен на пять лет

Эдгард Запашный. Фото: Москва 24

Министерство культуры России заключило контракт на пять лет с новым гендиректором Большого московского государственного цирка (БМГЦ) на проспекте Вернадского Эдгардом Запашным.

"Официально я вступил в должность генерального директора Большого московского цирка с 20 ноября. Сегодня представитель министерства культуры представит меня коллективу цирка", - рассказал Запашный РИА Новости.

Напомним, Эдгард Запашный 15 ноября был выбран на должность генерального директора БГМЦ в результате конкурса, прошедшего в Минкультуры. Конкурс проходил в два этапа: 14 ноября соискатели прошли тестирование, а 15 ноября представили свои программы развития цирка комиссии, состоящей из представителей министерства и цирковых деятелей.

В планах нового руководителя цирка - приведение в порядок его административной, хозяйственной и финансовой деятельности, создание современных и привлекательных для зрителей шоу, а в перспективе - вывод БГМЦ на самоокупаемость.

Народный артист России Эдгард Запашный является представителем цирковой династии Запашных в четвертом поколении. Эдгард и его брат Аскольд известны, прежде всего, как дрессировщики тигров и львов, но работают и в других цирковых жанрах.

Эдгард является соучредителем и главой одного из самых успешных российских цирковых коллективов - "Цирка братьев Запашных". Кроме того, он руководитель рабочей группы Общественного совета Минкультуры РФ по развитию циркового искусства.

Цирк на проспекте Вернадского был построен в 1971 году. Это самый большой цирк в России и Европе, он оснащен пятью манежами.