LIVE: акробаты "Трапеции Yota" показывают опасные трюки в Лужниках

Этой весной в столице открылась спортивно-цирковая школа "Трапеция Yota". Ее учениками стали отважные москвичи, которые под чутким руководством профессионалов учились прыгать на батуте, ходить по канату, жонглировать и выполнять трюки на трапеции. В конце каждого месяца студенты должны давать выступление и демонстрировать успехи широкой публике. Так 16 июля на Лужнецкой набережной возле дворца спорта состоится первое шоу на трапеции с участием как учеников, так и мастеров. Первое показательное выступление пройдет в формате открытого урока. В программе представления тренеров полотна, кольцо, канат и полеты на трапеции. Гости будут не только восхищаться при виде невероятных трюков, но и любоваться яркими гримом и костюмами.

