Фото: ТАСС/Zuma/Juma Muhammad
Мощный взрыв прогремел рядом с аэропортом Дамаска, сообщает "Аль-Маядин".
Взрыв был такой силы, что его слышали в 25 километрах от аэропорта. Уточняется, что после взрыва начался сильный пожар. По информации некоторых СМИ, причиной возгорания мог стать израильский авиаудар по складу с топливом.
Video shows moments explosions start near Damascus airport tonight. Local media attributing to Israel. More details likely to emerge later. pic.twitter.com/jhiOZjUHnV— Israel Breaking (@IsraelBreaking) 27 апреля 2017 г.
