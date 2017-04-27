Форма поиска по сайту

27 апреля 2017, 08:10

Мощный взрыв прогремел рядом с аэропортом Дамаска

Фото: ТАСС/Zuma/Juma Muhammad

Мощный взрыв прогремел рядом с аэропортом Дамаска, сообщает "Аль-Маядин".

Взрыв был такой силы, что его слышали в 25 километрах от аэропорта. Уточняется, что после взрыва начался сильный пожар. По информации некоторых СМИ, причиной возгорания мог стать израильский авиаудар по складу с топливом.

