Водитель автобуса в Перми три часа возил женщину с инсультом, посчитав ее пьяной

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Следователи в Перми заинтересовались обстоятельствами смерти местной жительницы, которая в течение трех часов ездила в автобусе без сознания, сообщает региональное управление СК.

Инцидент произошел в середине января и получил огласку после того, как муж погибшей обратился в аппарат уполномоченного по правам человека по Пермскому краю.

Он рассказал, что его супруга, возвращаясь с работы домой, села в автобус № 77, где ей стало плохо. В течение трех часов никто из пассажиров и водитель не предпринимали никаких действий, приняв ее за пьяную.

В реанимацию женщину с инсультом увезли в бессознательном состоянии около полуночи. Под утро в больнице она скончалась, не приходя в сознание. Мужчина считает, что причиной гибели супруги стала халатность перевозчика.