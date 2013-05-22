В детском кафе ребенку раздробило руку упавшей дверью

В кафе на ребенка упали железные ворота

В кафе на улице Гиляровского на 6-летнего ребенка упали железные ворота. Они не были закреплены и рухнули на малыша, когда он открывал дверцу, чтобы выйти с террасы на улицу. Мальчику раздробило руку, рассказала в эфире "Москва FM" его мама Юлия Трофимова.

"Мы пришли провести воскресный вечер со своими друзьями с большим количеством детей. В результате все закончилось печально - на ребенка упали железные ворота, в итоге двойной перелом со смещением", - сказал мать малыша.

В самом кафе ситуацию комментировать отказались. По словам Трофимовой, директор ресторанной сети пытался встретиться с ней после инцидента.

"Я сначала была готова на встречу, но потом я подумала и поняла, что мне не зачем встречаться. Я не хочу замалчивать эту тему, получать компенсацию, мне не нужны деньги. Здоровьем своего ребенка я не торгую", - отметила Трофимова.

Она не намерена обращаться в суд, чтобы не терять время. Вместо этого мать пострадавшего ребенка будет привлекать внимание к этой ситуации с помощью антирекламы в СМИ и блогах.