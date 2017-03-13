Кормившая уток женщина провалилась под лед на Клязьме

Фото: ТАСС/Алена Корнышева

Спасатели вытащили из-подо льда женщину, провалившуюся на реке Клязьма в районе "Парковского моста" в Орехово-Зуеве, сообщает пресс-служба ГКУ МО "Мособлпожспас".

Женщина решила покормить уток. Она прошла по тонкому льду недалеко от берега, лед не выдержал, и женщина провалилась. Добравшись до берега, она не смогла на него взобраться, будучи ослабевшей от холода. Пострадавшая начала просить о помощи.

Спасатели прибыли на место происшествия. Они вытащили женщину, после чего передали ее скорой помощи.