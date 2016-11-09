Форма поиска по сайту

09 ноября 2016, 15:25

Происшествия

Пенсионерка травмировалась при падении с табуретки на отломившуюся ножку

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Пожилая женщина получила тяжелую травму при падении с табуретки на севере столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

59-летняя женщина, проживающая в доме на Хорошевском шоссе, получила травму по собственной неосторожности. По словам сына потерпевшей, его мать встала на табуретку, чтобы достать из шкафа личные документы.

В этот момент под женщиной сломалась одна из ножек стула. Падая, пенсионерка налетела на нее и повредила брюшную полость. Сотрудники уголовного розыска проводят проверку.

