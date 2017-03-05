Девушка сорвалась с балкона 8 этажа во время пожара на востоке Москвы

Пожар в жилом доме на улице Молостовых потушен, передает телеканал "Москва 24".

До прибытия пожарных жительница упала с балкона горящей квартиры – очевидица происшествия рассказала, что в момент возгорания 17-летняя девушка спала. Будучи заблокированной в комнате, ей пришлось выбраться на парапет балкона в одной ночной рубашке. К несчастью, пытаясь перебраться на балкон нижнего этажа, девушка сорвалась с парапета и упала вниз. Ее госпитализировали с помощью вертолета.

Возгорание произошло на площади 55 квадратных метров – пламя охватило квартиру и два балкона на 8 и 9 этажах. Основные силы были направлены на эвакуацию жителей – из здания вывели 8 человек из соседних квартир.

