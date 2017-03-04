Болельщики ЦСКА и "Зенита" подрались на трибунах во время матча РФПЛ

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Болельщики ЦСКА и "Зенита" подрались на трибунах стадиона "ВЭБ-Арена" во время матча чемпионата России по футболу, сообщает ТАСС. Инцидент произошел в промежутке между 15-й и 20-й минутами встречи.

Всего на игру приехало около трех тысяч болельщиков "Зенита". Некоторые из них подожгли атрибутику ЦСКА на трибунах.

В ответ несколько фанатов московского клуба вступили в кулачный бой с болельщиками "Зенита". Всего в потасовке в буферной зоне между секторами приняли участие около 10 человек. Кроме того, фанаты ЦСКА бросили несколько дымовых шашек в гостевой сектор.

Драку прекратили стюарды, затем прибыли сотрудники ОМОНа.