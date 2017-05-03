Форма поиска по сайту

03 мая 2017, 12:30

Происшествия

Судоходство на канале имени Москвы ограничили до 4 мая

Фото: ТАСС/Антон Новодержкин

Судоходство на канале имени Москвы ограничено из-за аварийных работ на Рыбинском шлюзе. Об этом сообщается на портале Росморречфлота.

Вечером 1 мая из-за сильного паводка при опорожнении камеры №11 обратным напором воды был поврежден механизм закрытия одной из створок ворот шлюза. Люди и проходившие шлюзование суда не пострадали, но камера вышла из строя.

Восстановительные работы на шлюзе планируют завершить до 4 мая. Судоходные компании, пассажирские суда которых выбились из расписания, временно меняют круизные маршруты и предлагают пассажирам посетить достопримечательности на экскурсионных автобусах.

Большая круизная навигация открылась на Москве-реке 28 апреля. Первые суда отправились в рейсы в тот же день. Участники церемонии смогли побывать на борту теплоходов "Княжна Анастасия" и "Михаил Булгаков".

Пассажирская навигация открылась на Москве-реке на день раньше – 27 апреля.

