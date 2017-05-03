Судоходство на канале имени Москвы ограничили до 4 мая

Фото: ТАСС/Антон Новодержкин
Судоходство на канале имени Москвы ограничено из-за аварийных работ на Рыбинском шлюзе. Об этом сообщается на портале Росморречфлота.
Вечером 1 мая из-за сильного паводка при опорожнении камеры №11 обратным напором воды был поврежден механизм закрытия одной из створок ворот шлюза. Люди и проходившие шлюзование суда не пострадали, но камера вышла из строя.
Восстановительные работы на шлюзе планируют завершить до 4 мая. Судоходные компании, пассажирские суда которых выбились из расписания, временно меняют круизные маршруты и предлагают пассажирам посетить достопримечательности на экскурсионных автобусах.
Пассажирская навигация открылась на Москве-реке на день раньше – 27 апреля.