Склад загорелся на юго-западе столицы

Фото: m24.ru/Роман Балаев

Склад с картоном и тарой загорелся на юго-западе Москвы, сообщает телеканал "Москва 24".

Инцидент произошел в одноэтажном здании по адресу 6-й Загородный проезд, владение 5, строение 1. По словам очевидцев, из здания валит густой черный дым. Также они сообщают о быстром распространении огня.

По уточненным данным столичного главка МЧС, загорается складированный картон внутри металлического гаражного бокса на общей площади около 300 квадратных метров. Сообщается также, что в очаге возгорания частично обрушилась кровля на площади около 200 квадратных метров.

Информации о пострадавших не поступало. На месте работают сотрудники МЧС.