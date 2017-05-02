Форма поиска по сайту

02 мая 2017, 17:55

Происшествия

Склад загорелся на юго-западе столицы

Фото: m24.ru/Роман Балаев

Склад с картоном и тарой загорелся на юго-западе Москвы, сообщает телеканал "Москва 24".

Инцидент произошел в одноэтажном здании по адресу 6-й Загородный проезд, владение 5, строение 1. По словам очевидцев, из здания валит густой черный дым. Также они сообщают о быстром распространении огня.

По уточненным данным столичного главка МЧС, загорается складированный картон внутри металлического гаражного бокса на общей площади около 300 квадратных метров. Сообщается также, что в очаге возгорания частично обрушилась кровля на площади около 200 квадратных метров.

Информации о пострадавших не поступало. На месте работают сотрудники МЧС.

чп

